Фото: МКИ

С 6 по 10 апреля 2026 года в Казахстане прошел республиканский фестиваль QAZMEDFEST, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам гражданского общества МКИ

Мероприятие организовано республиканским общественным объединением «Медицина жастары» при поддержке МКИ. Основной целью фестиваля стало развитие волонтерского движения среди молодежи, популяризация здорового образа жизни и поддержка социальных инициатив.

Событие охватило шесть городов страны: Астана, Алматы, Шымкент, Семей, Актобе и Караганда. Всего проведено 13 социально значимых мероприятий, охвативших свыше 1000 молодых людей.

Так, в Алматы в честь Всемирного дня здоровья состоялся марафон, направленный на популяризацию здорового образа жизни, в Шымкенте 50 студентов сдали кровь в рамках акции по донорству, в Семее волонтеры посетили областной хоспис, где оказали медицинскую и благотворительную поддержку.

Кроме того, в рамках фестиваля были организованы профориентационные мероприятия для школьников. Участники получили возможность ознакомиться с медицинскими профессиями и образовательной средой профильных вузов.

QAZMEDFEST – 2026 стал значимой площадкой, способствующей развитию волонтерского движения и повышению социальной активности молодежи.

Заключительным этапом фестиваля станет общенациональный субботник в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», который пройдет во всех регионах страны.