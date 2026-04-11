Свыше тысячи молодых казахстанцев охватил республиканский фестиваль волонтеров

В рамках мероприятия были организованы профориентационные мероприятия для школьников

Фото: МКИ

С 6 по 10 апреля 2026 года в Казахстане прошел республиканский фестиваль QAZMEDFEST, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам гражданского общества МКИ 

Мероприятие организовано республиканским общественным объединением «Медицина жастары» при поддержке МКИ. Основной целью фестиваля стало развитие волонтерского движения среди молодежи, популяризация здорового образа жизни и поддержка социальных инициатив.

Событие охватило шесть городов страны: Астана, Алматы, Шымкент, Семей, Актобе и Караганда. Всего проведено 13 социально значимых мероприятий, охвативших свыше 1000 молодых людей.

Так, в Алматы в честь Всемирного дня здоровья состоялся марафон, направленный на популяризацию здорового образа жизни, в Шымкенте 50 студентов сдали кровь в рамках акции по донорству, в Семее волонтеры посетили областной хоспис, где оказали медицинскую и благотворительную поддержку.

Кроме того, в рамках фестиваля были организованы профориентационные мероприятия для школьников. Участники получили возможность ознакомиться с медицинскими профессиями и образовательной средой профильных вузов.

QAZMEDFEST – 2026 стал значимой площадкой, способствующей развитию волонтерского движения и повышению социальной активности молодежи.

Заключительным этапом фестиваля станет общенациональный субботник в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», который пройдет во всех регионах страны.

#волонтеры #МКИ #Всемирный день здоровья

Популярное

Все
Легких прогулок не ожидается
Добрые рисунки помогут накормить животных
Теннисные битвы в Астане
Спасал других ценою жизни
Новые технологии в мини-футболе
От идеи до бизнес-проекта
Оживают страницы истории
Жарайсың, Алматбек!
Экономим воду – сохраняем будущее
Новый взгляд на метаболическое здоровье
В память о подвиге «Кедра»
Сильнейшие в Азии
В Алматы запустят проекты в сфере спорта и творчества
В Караганде открылся креативный экохаб
Влюбленный в человечество и в жизнь
Горе луковое в Шенгельды
Сократить разрыв между аграрной наукой и «жизнью на земле»
Снижается дефицит врачей
Внутри сферы Alem.ai
Курс состоявшегося государства
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Крупные партии подделок известных брендов изъяли в Алматы
Упразднение программы арендного жилья для работающей молодёжи: Аида Балаева сделала важное заявление
Феномен Димаша Кудайбергена покажут в документальном фильме
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской области
Новое меню с бешбармаком ввели в столичных школах
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Спасал других ценою жизни
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Стартует конкурс малых грантов на развитие волонтерства и г…
Нападающему ФК«Кайрат» Дастану Сатпаеву вручили госпремию «…

