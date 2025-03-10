Сюрприз на ледовом катке: курсанты Академии Нацгвардии поздравили женщин Петропавловска с 8 Марта

В Петропавловске курсанты Академии Национальной гвардии Республики Казахстан оригинально поздравили посетительниц с Международным женским днем. В этот раз они организовали праздничную акцию в городском ледовом дворце

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Будущие офицеры подготовили для жительниц города сюрприз: на катке звучали теплые поздравления, а гвардейцы в красивой военной форме дарили цветы и открытки, катаясь вместе с горожанками. Для многих посетительниц ледового дворца этот неожиданный жест стал приятным сюрпризом, добавив весеннего настроения в морозный день.

— Мы хотели сделать поздравление необычным, создать атмосферу радости и праздника. 8 Марта — это день, когда каждая женщина должна чувствовать себя особенной, — поделился один из курсантов.

Помимо теплых слов и цветов, курсанты устроили показательное выступление на льду: синхронное катание, элементы строевого шага на коньках . Горожане с восторгом наблюдали за программой, а затем присоединились к праздничному катанию.

Такой необычный формат поздравления оставил у женщин яркие впечатления, а курсанты в очередной раз продемонстрировали не только военную выправку, но и креативный подход к организации торжеств.