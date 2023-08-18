Такому не учат на курсах

Общество
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Айгуль Турысбекова, Алматы

Подполковник Кристина Новикова считает, что знание государственного языка должно стать нормой для всего общества.

фото из архива Кристины Новиковой

Руководителя пресс-службы Алматинского гарнизона медиацентра Министерства обороны РК Кристину Новикову знают многие журналис­ты и отмечают ее превосходный казахский язык. Она родилась в интернациональной семье. Папа – русский, мама – казашка. Детство провела в поселке Кульсары Атырауской области, у бабушки и дедушки по материнской линии – нағашылар. Первые слова ее прозвучали на казахском языке, на нем общалась в детском саду, школе, затем в институте иностранных языков английский и испанский изучала тоже в казахской группе. Вспоминает, что все дни недели у нее были расписаны по часам: это занятия не только в музыкальной школе по классам домбры, фортепиано и кобыза, но и в спортивных секциях по легкой атлетике, баскетболу и теннису. Настоящая активистка Кристина выступала на всех школьных концертах, праздниках, а сегодня ни одно мероприятие на работе и среди друзей не проходит без ее участия.

Около 20 лет наша героиня служит в Воору­женных силах, ее работа предполагает постоянное общение с широким кругом людей. Знание казахского языка в совершенстве – не просто огромное подспорье на службе.

– Со своими сослуживцами, солдатами стараюсь говорить на казахском языке, несмотря на их национальность. Русскоязычные коллеги, друзья говорят, что у меня казахский акцент, но я ведь выросла в ауле и переняла все самое лучшее от старшего поколения. Считаю это нормальным, потому что у меня не просто школа была казахская, я постигала язык через классическую литературу, слушала терме, айтысы, кюи, поэтому чувствую его душой, – говорит она.

– Ваше прекрасное знание языка мотивирует коллег и знакомых к тому, чтобы овладеть разговорным казахским для ежедневного общения? – спрашиваю у Кристины.

– Я никогда не смотрю, какой национальности мои коллеги, – слышу в ответ. – Даже зная, что они не владеют языком на том же уровне, что и я, могу написать СМС: «Қалың қалай? Не істеп жатырсың?». Это привычка, связанная с моим внутренним состоянием. Мне приятно, когда коллеги советуются, как сформулировать предложение или выразить ту или иную мысль, правильно употребить слово. С удовольствием помогаю и даю советы. У меня много друзей и коллег, сокурсников, которые проявляют интерес к изучению государственного языка. У меня вызывают улыбку ситуации, когда моя казахская речь шокирует продавцов на рынке. Видимо, их удивляет мой «жалпақ қазақ тілі». На мой вопрос, почему они так удивляются, они отвечают: «Таким оборотам речи не научат ни на каких курсах». И мы начинаем вместе смеяться. Я же отвечаю, что не стоит так восхищаться моим казахским, знание государственного языка должно быть нормой.

Кристина считает, что язык нельзя навязывать, заставлять его учить. Медленно, но верно казахский язык займет положенное ему место, это ярко видно по нашей молодежи.

– Мне импонирует, что у нас появляется качест­венный музыкальный контент на казахском языке. Я вижу, что молодежь слушает рэп на казахском, поп и другие направления. Очень часто меня спрашивают, как переводится то или иное выражение. Я разъясняю, что это фигура речи, образное выражение, и невозможно перевести дословно, тем самым давая понять, какой богатый казахский язык. Сама являюсь поклонником группы «Үркер» и их оранжировок старых народных песен. Что касается старшего поколения, мне кажется, что многие понимают язык, но в силу различных обстоятельств не могут заговорить. Для меня казахский – язык родной, я чувствую его, мыслю по-казахски. Со своими детьми говорю на нем: задаю вопросы, спорю, делаю комплименты. Мне так удобней, я так себя ощущаю, я живу этим. Полагаю, что каждого гражданина Казахстана надо с самого детства воспитывать в духе патриотизма, любви к своей родине, традициям, культуре, истории, пробуждая интерес к языку.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #Кристина Новикова

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