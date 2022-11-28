Талантам надо помогать

Отличительная черта конкурса – доступность его для участников из любой страны. Акцент лишь на их возраст – от 6 до 18 лет и, безусловно, на талант, это и является целью конкурса: выявить и поддержать одаренных исполнителей. Среди задач творческого состязания – сохранение и развитие лучших традиций и достижений национальной и мировой культуры. Конкурс проводился в залах Жамбыла Жабаева и Фредерика Шопена Казахского национального университета искусств при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Свое мастерство показали более двухсот талантливых детей и подростков из трех стран – Казахстана, России и Узбекистана. Творческие состязания проходили по трем номинациям: деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты и ударные инструменты. Наградой для победителей стали звания лауреатов и денежные премии.

В номинациях «Флейта», «Кларнет» и «Гобой» первые премии завоевали астанинки Амина Абдинурова, Анастасия Кудрявцева и Арина Гюнтер. В номинации «Саксофон» первенствовал Даниэль Азизханов из Алматы. Все эти ребята победили в номинации «Деревянные духовые инструменты» в категории до 11 лет. В этой же обширной номинации, но в категории от 12 до 14 лет победителями стали алматинка Елизавета Козина (саксофон), астанинцы Акбаян Бакытбек (кларнет), Адижан Смагулов (гобой), Мерей Бердибекова (флейта).

К сожалению, упомянуть всех лауреатов не получится. Но с радостью отметим, что все ребята, вне зависимости от возраста и профиля, безусловно талантливы и трудолюбивы. А обладательницей Гран-при стала астанинка Асель Бакишева, участница старшей возрастной группы в номинации «Флейта».