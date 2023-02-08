Талантов россыпь, звезд полет

Главный вопрос праздничного вечера – кому в качестве Гран-при достанутся три новеньких автомобиля? Они издалека притягивали взгляд каждого спешащего на концерт горожанина. Интрига, конечно же, сохранялась до конца торжественной церемонии вручения дипломов и призов победителям областного смотра народного творчества, посвященного Году детей.

Ежегодный творческий марафон пополняется новыми участниками, не зря ведь говорят, что «звезды» подрас­тают в глубинке. В смотре участ­вовали 50 242 человека из 189 сельских округов и трех городов области.

Безусловно, областной праздник творчества, имею­щий 23-летнюю историю – это хорошая возможность сельским и районным Домам культуры улучшить материальную базу, приодеть в новые сценические костюмы ансамб­ли, приобрести музыкальную и техническую аппаратуру. К примеру, в рамках нынешнего смотра на эти цели выделено 371,8 млн тенге, кроме того, спонсорские средства составили 44,4 млн тенге.

Отдельный, захватывающий мир – это всегда не менее яркая выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. В нынешнем фес­тивале акмолинские мастера представили на суд зрителей более трех тысяч изделий ручной работы.

Ну, а на гала-концерте «зажгли» самые талантливые самодеятельные артисты из разных уголков области. Все участники заключительного концерта еще раз подтвердили и свою одаренность, и неиссякаемое желание творить. Они, конечно же, удостоились щедрых и заслуженных аплодисментов публики.

Едва стихли овации, как на сцену пригласили акима области Ермека Маржикпаева.

– Областной смотр народного творчества – это самый массовый культурный проект, вовлекающий все больше талантов. В отборочных турах в этот раз участвовали более 50 тысяч человек. Мы по праву гордимся мастерами культуры нашей области, – отметил глава региона.

Добавим, что в регионе немало делается для развития сферы. Так, только в прошлом году отремонтировано 16 объек­тов культуры, открылись клубы в селах Айдабул, Баратай Зерендинского райо­на и в селе Новомарковка Ерейментауского района. В текущем году начнется строи­тельство Домов культуры в Бурабайском и Аршалынском районах, культурно-досугового центра в Сандыктауском районе. К слову, в нынешнем смотре впервые приняли участие коллективы художественной самодеятельности в рамках государственно-творческого заказа, на что было выделено 1,3 млрд тенге для охвата 8 500 детей.

По условиям конкурса все районы-участники были разделены на три категории: «города областного значения»; «районы, центрами которых являются города» и «районы, центрами которых являются поселки и села». Победителями, занявшими три первых места в своих группах, были названы Кокшетау и Степногорск, Бурабайский и Зерендинский районы. А абсолютными победителями смотра, кому достался Гран-при – ключи от тех самых новеньких автомобилей, стали творческие коллективы города Косшы, Атбасарского и Целиноградского районов.