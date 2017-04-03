​Таланты из глубинки

Директор школы Сайырхан Толбастар отметил, что в этом творческом состязании участвовали трое их воспитанников и все заняли призовые места. Бекзат Сериккали удостоен Гран-при, Адиль Каиржанов и Курмангазы Кумыролла заняли второе место. Учащиеся майской школы искусств неоднократно становились призерами крупных областных и республиканских конкурсов. Сейчас к поездке в Астану на конкурс «Жас талап» готовятся домбровый и танцевальный коллективы школы, а также отдельные исполнители.