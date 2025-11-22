Талгар будет расти и вширь, и ввысь

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Вопросы строительства нового города под названием Talgar Eco City обсуждены на встрече представителей местных властей с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Приветствуя гостей, глава региона Марат Султангазиев отметил стратегическую важность данного проекта для развития Алматинской области. По его словам, Talgar Eco City – одна из самых амбициозных градострои­тельных задумок, которую без преувеличения можно назвать ориентиром в будущее.

– Алматинская область – один из ключевых регионов в стране с высоким потенциалом экономического роста, – подчеркнул Марат Султангазиев. – Глава государства неоднократно акцентировал внимание на необходимости строгого контроля за реализацией крупных инвестиционных проектов. Каждый инвестор важен для нас. Мы открыты к сотрудничеству в сферах туризма, энергетики и других отраслях, готовы обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса. Уверен, наше партнерство внесет существенный вклад в развитие региона, создание рабочих мест и внедрение современных технологий.

Инициатором проекта выступает совместное предприятие Talgar Development Ltd, учреж­денное компаниями 44Degree из ОАЭ и казахстанской Dinar Holding. Мастер-план разработан архитекторами и инженерами международной компании AE7 и итальянской Rina. В ближайшее время инвесторы планируют заключить соглашение об инвестициях с Правительством РК.

Как сообщил представитель Talgar Development Ltd Хайссам Каддура, стоимость проекта составит 14 млрд долларов. Согласно мастер-плану, на площади 570 га рядом с Талгаром и прилегающим к райцентру селом Акдала предполагается построить жилые кварталы, деловой центр, образовательные и медицинские кластеры, объекты культуры, спорта, коммерции и туризма. Общая площадь планируемой застройки – 12 млн кв. м, срок реализации проекта рассчитан до 2035 года. Концепция базируется на принципах экологичности и применения зеленых технологий.

По замыслу разработчиков, в новом городе будут проживать 180 тыс. человек, планируется создание до 36 тыс. рабочих мест. Проект предусматривает строительство инновационной инфраструктуры с применением искусственного интеллекта. Со своей стороны акимат области обеспечит содействие в подключении инженерных сетей к возводимым объектам.

В ходе встречи инвесторы предложили включить территорию будущего Talgar Eco City в административные границы города Талгара. По их мнению, эта мера обеспечит целостное управление населенным пунк­том, упростит согласовательные процедуры и позволит эффективно развивать инженерную и транспортную инфраструктуру. Для этого потребуется скорректировать действующий генплан Талгара.

– Мы осуществили 66 проектов в разных городах мира, но Talgar Eco City – особенный, – подчерк­нул генеральный директор компании AE7 Махмуд Саддин Яхья Каззиха. – Здесь будут применены совершенно новые технологии, включая искусственный интеллект и другие цифровые решения. Обещаем приложить максимум усилий, чтобы Талгар стал городом будущего.

В свою очередь президент Национальной академии наук РК Акылбек Куришбаев отметил необходимость размещения в новой городской зоне научно-исследовательских центров, что повысит интеграцию научного и технологического потенциала.

По общему мнению участников встречи, успешное воплощение в жизнь масштабной инициативы способно кардинально преобразить облик Талгара и его окрестностей. Районный центр, расположенный в живописных предгорьях Заилийского Алатау, вырастет вширь и ввысь, станет краше и зеленее.

