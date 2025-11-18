Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею. Об этом сообщили в Казахстанской федерации хоккея, передает Kazpravda.kz

Фото: КФХ

Он состоял в тренерском штабе «Барыса», где трудился с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Был ассистентом главного тренера в сборной на Олимпийской квалификации - 2024, чемпионате Азии - 2025, а также на чемпионате мира - 2025.

В качестве хоккеиста выступал за юношескую, молодежную и национальную сборные. Дебютировал за взрослую сборную в 2006 году. За его плечами 9 чемпионатов мира, 3 предолимпийских квалификационных турнира и Азиатские игры 2007 и 2011.

Под эгидой IIHF сыграл 59 официальных матчей. В разное время выступал за родной «Казцинк-Торпедо», «Барыс» и «Номад». Завершил игровую карьеру в 2020 году в карагандинской «Сарыарке».

В тренерский штаб также вошли главный тренер «Номада» Константин Пушкарев, главный тренер «Торпедо» Андрей Корабейников и тренер вратарей «Номада» Александр Кудрявцев.

Национальная команда продолжает подготовку к Чемпионату Азии, который пройдет с 20 по 23 ноября в Китае, добавили в КФХ.