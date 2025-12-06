Дыхание истории

Это край ветров, бескрайних степей и еще настоящий музей под открытым небом. От святилища Байкара до мавзолея Кульсары-батыра, от храма пророка Илии до мавзолея Токсан-би – каждая пядь этой земли хранит свою историю, несет свое послание. Путешествие сюда – не ради галочки или фото. Это путь, который дарит внутреннюю тишину, пробуждает уважение к корням и заставляет задуматься о том, что делает нас частью великой истории. Здесь ты словно вступаешь в диалог с вечностью – и уже не уходишь прежним.

В Есильском районе СКО, в семи километрах от аула Булак, находится одно из самых почитаемых и атмосферных мест региона – захоронение Кульсары-батыра, сподвижника великого Абылай-хана.

Имя Кульсары-батыра (1715–1776) произносят с особым уважением. Отважный воин, мудрый советник, человек, обладавший даром предвидения. Его знали как справедливого, преданного своему народу лидера, глубоко верующего мусульманина. Могила батыра считается местом силы и духовного очищения. Расположенное на возвышенности, окруженное соснами, оно дает ощущение уединения, дарит покой, позволяет почувствовать связь с чем-то вечным.

Захоронение Кульсары-батыра включено в Государственный список памятников истории и культуры, а также в Сакральную карту Казахстана.

Экскурсия сюда дает возможность прикоснуться к истории, вдохновиться подвигами предков, осознать, насколько богата и многогранна казахская культура. Если вы ищете нечто большее, чем просто красивый пейзаж, приезжайте сюда. Возможно, именно здесь вы найдете ответы на самые важные вопросы.

А в районе Габита Мусрепова находится мавзолей Токсан-би (Жабайулы Токсан) – выдающегося бия, оратора и общественного деятеля, жившего на рубеже XVIII–XIX веков.

Токсан-би прославился своей мудростью, справедливостью, глубоким знанием казахских обы­чаев. Он был уважаемым судьей и миротворцем, принимавшим участие в решении сложнейших споров, его имя стало символом честности и правосудия. Его муд­рые изречения до сих пор передаются из уст в уста.

Захоронение Токсан-би – это архитектурный памятник, выполненный в традиционном стиле: мавзолей из красного и желтого кирпича с куполообразной крышей, увенчанной полумесяцем. Вокруг мавзолея растут ели. Памятник входит в число культурно-познавательных объектов региона и уже стал важным пунктом туристических маршрутов.

Село Ногайбай, район Магжана Жумабаева… Здесь, вдали от шумных трасс, покоится один из самых уважаемых биев своего времени – Ногайбай Батырбек­улы. Этот мазар – духовный ориентир для тех, кто интересуется историей, культурой и правовой традицией казахского народа. Посещение мавзолея – уникальная возможность заглянуть в прошлое, в ту эпоху, когда слово бия имело силу закона.

Ногайбай-бий – воплощение степной мудрости. С юных лет наблюдал за работой знаменитых биев, впитывал знание казахского права. Был справедлив, ему доверяли люди. Был волостным старшиной, его неоднократно избирали представители своего рода и соседних аулов. Его голос был весом на сходах, а его решения – непререкаемы. Жизненный путь Ногайбай-бия – это история служения людям. Возле его мазара можно по-настоящему прочувствовать, что такое народное признание и память.

Святилище скифской эпохи

Храм под открытым небом (святилище Байкара) расположен в 3,5 км к северу от города Сергеевка в районе Шал-акына. Он возведен в V веке до н. э. Храм, построенный из камня, дерна, дерева и глины, служил местом ритуалов и поклонения, отражая религиозные и культурные традиции скифских племен.

В отличие от курганов-захоронений, привычных для степных территорий, Байкара представлял собой культовое сооружение. Его архитектура и планировка свидетельствуют о высоком уровне организации духовной жизни древних обществ, а также о том, что территория Северного Казахстана была не только пространством кочевий, но и центром религиозных практик.

Открыто святилище благодаря археологу Кемалю Акишеву, обнаружившему комплекс в 1956 году. В дальнейшем его исследовали совместные казахстанско-немецкие экспедиции. Среди находок особенно выделяются остатки рыболовной сети – редчайшее свидетельство того, что у древних жителей региона уже существовали промысловые навыки.

Об одном из эпизодов раскопок тепло вспоминает советник акима СКО Закиржан Мамлютов:

– Золотого грифона нашла наша группа историков. Как сейчас помню этот день – июнь 1999 года. Мы достали его из прохода, ведущего к центру. За него нам дали три банки сгущенки. Виктор Федорович Зайберт и Анатолий Андреевич Плешаков по достоинству оценили нашу находку.

Сегодня святилище Байкара восстановлено и музеефицировано, что делает его доступным для исследователей, студентов и турис­тов. Этот комплекс – важная часть культурного наследия Северного Казахстана, символ связи поколений и богатой истории региона.

Ученые отмечают, что ориентация святилища по сторонам света совпадает с аналогичными памятниками, найденными на территории России. Это позволяет выстраивать целую географическую цепь древних поселений, подтверждая тесные связи скифо-сакских и сарматских племен с европейской цивилизацией.

Поездка к храмовому комплексу – уникальная возможность буквально прикоснуться к древности, увидеть своими глазами место, где 2,5 тыс. лет назад формировались духовные основы кочевников.

Дорога к храму

Храм пророка Илии в селе Лебяжьем района Магжана Жумабаева построен в 1826 году на месте прежней деревянной церк­ви XVIII века. Он стал не просто духовным центром, а настоящим маяком истории. Храм никогда не закрывался – ни в годы революций, ни в эпоху гонений на церковь.

Храм выстоял. Глядя на него сегодня, можно представить, как под его сводами собирались крестьяне, купцы, дети. Кто-то венчался, кто-то крестил младенца, с кем-то прощались навсегда. Каменные стены церкви – это летопись судеб, написанная не чернилами, а дыханием поколений.

Интересно, что изначально храм находился на территории Лебяжинской крепости. Когда она утратила военное значение, церковь перенесли. А на месте крепости теперь стоит памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Архитектура храма скромна, но выразительна. Купола, устремленные в небо, олицетворяют надежду. По преданию, их было шесть. В храме и сейчас совершаются богослужения. Здесь звучит молитва, живая и величественная.