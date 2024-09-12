Танец души на холсте

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловском арт-центре QYZYLJAR открылась выставка интуитивной живописи бухгалтера Ларисы Пестеревой под названием «Звездный путь – дорога в чудеса».

фото музея изобразительных искусств СКО

Представленные работы – это не просто живопись, а откровение души, застывшее в красках. Каждая картина как эмоциональный ландшафт, где интуиция превращается в проводника, который ведет от художника к зрителю, раскрывая по пути тайные смыслы бытия.

Экспозиция в QYZYLJAR – это еще и возможность окунуться в мир, где нет границ между реальностью и воображением. Картины Пестеревой кажутся легкими, как дыхание, они наполнены светом и воздухом. Это пространство, где лебеди превращаются в символы вечной любви, а бабочки становятся метафорой духовного перерождения.

Интуитивная живопись Ларисы Пестеревой – искусство, в котором нет заранее заготовленных образов и схем, здесь господствует чистая интуиция. Такое впечатление, будто сама кисть ведет художника, оставляя за собой следы эфемерных эмоций и неуловимых мыслей.

Картины Пестеревой напоминают метафизический танец цвета и света, где каждый мазок несет в себе импульс живой энергии. Ее работы, наполненные мягкими, пастельными тонами, словно пытаются преодолеть гравитацию и вознестись в космос, надмирное пространство. И только лебеди парят где-то на границе реальности и мечты.

Интуитивная живопись Пестеревой сродни философии дзен: это не поиск конкретного ответа, а создание пространства для осмысления, в котором каждый зритель может прожить свою собственную историю. Художница как медиум пропускает через себя поток чистой энергии творчества, позволяя образам возникать спонтанно, как это делают облака в летнем небе. Именно эта спонтанность дарит ее работам удивительное ощущение свободы.

#выставка #Qyzyljar #Лариса Пестерева #арт-центр

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