Танцуй, пока молодой! Статьи 15 августа 2024 г. 0:30 112 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В честь Международного дня молодежи в селе Бесколь прошел зажигательный танцевальный батл «Биле, Қызылжар». фото автора Бесколь оказался в пламени ритмов и вихре движений! «Биле, Қызылжар» стал настоящим фейерверком эмоций, объединив юные таланты и подарив зрителям незабываемый праздник пластики и грации. Сценическая площадка превратилась в настоящее поле боя, где каждый участник сражался за звание лучшего танцора. Болельщики поддерживали любимцев, публика замирала в восторге от грациозных па и неистовства танцевальных баталий. Первое место завоевала Татьяна Лалакина из Новоникольского сельского округа, от движений которой, казалось, танцевал даже воздух. Каждая мышца пела в унисон с музыкой, поток энергии пронизывал все пространство вокруг. «Серебро» досталось Айганым Сайлау из Прибрежного, чьи грациозные движения были подобны водопаду, плавно перетекающему с одного уровня на другой. Третье место заняла Виктория Терехова из Новоникольского сельского округа. Ее движения были полны страсти, а каждый шаг наполнен жизнью и азартом. Победители увозили с собой подарки и дипломы от акима района Сактагана Садвокасова. Танцевальный батл показался зрителям феерией молодости, энергии и искусства. Как сказал кто-то из критиков, танцы – это не просто движение, это язык души, который понимают все. #танцы #батл #День молодежи #Бесколь