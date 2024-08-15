Танцуй, пока молодой!

Бесколь оказался в пламени ритмов и вихре движений! «Биле, Қызылжар» стал настоящим фейер­верком эмоций, объединив юные таланты и подарив зрителям незабываемый праздник пластики и грации.

Сценическая площадка превратилась в настоящее поле боя, где каждый участник сражался за звание лучшего танцора. Болельщики поддерживали любимцев, публика замирала в восторге от грациозных па и неистовства танцевальных баталий.

Первое место завоевала Татьяна Лалакина из Новоникольского сельского округа, от движений которой, казалось, танцевал даже воздух. Каждая мышца пела в унисон с музыкой, поток энергии пронизывал все пространство вокруг.

«Серебро» досталось Айганым Сайлау из Прибрежного, чьи грациозные движения были подобны водопаду, плавно перетекающему с одного уровня на другой. Третье место заняла Виктория Терехова из Новоникольского сельского округа. Ее движения были полны страсти, а каждый шаг наполнен жизнью и азартом.

Победители увозили с собой подарки и дипломы от акима района Сактагана Садвокасова.

Танцевальный батл показался зрителям феерией молодости, энергии и искусства. Как сказал кто-то из критиков, танцы – это не просто движение, это язык души, который понимают все.