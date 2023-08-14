Танцующие струи

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Валентина Мелехова

Светомузыкальный фонтан, уникальный по своей конструкции и зрелищности, запустили в Костанае.

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Столь сложного и эффектного гидротехнического сооружения в городе прежде не было. Светомузыкальный фонтан появился в результате глобальной реконструкции искусственных водоемов, проведенной в центральной части Костаная нынешним летом. Он расположен в Центральном парке на месте главного и самого большого фонтана областного центра, потому-то на него и было затрачено 130 млн тенге, то есть почти половина суммы, выделенной на реконструкцию шести фонтанов города.

– Мы уже видели пешеходный фонтан, который открыли в конце июля, и остались под большим впечатлением. Но светомузыкальный фонтан превзошел все наши ожидания. Мы с сыном второй раз приходим полюбоваться, как переливающиеся разными цветами струи воды буквально пляшут в такт музыке. Я такого зрелища еще никогда не видела, – говорит жительница Костаная Самал Бекет.

Под каждую мелодию программист прописывал целую визуальную картину из воды и света: чем быстрее темп музыки – тем больше световых переливов, чем выше тон – тем стремительнее вверх поднимается струя. К слову, она может достигать 15-метровой высоты.

– Такой эффект получается благодаря работе электроклапанов, которые открывают или закрывают подачу воды. Изначально мы планировали установить 30 клапанов, затем добавили еще 70, посмотрели и решили добавить еще 50. Если говорить о подсветке, то мы использовали систему DMX512, которая славится очень интересной светоподачей, эффект более яркий получается. Всего в фонтане установлено 350 светильников и столько же струек воды, – рассказал руководитель ТОО «Би Су» Эдуард Петушко. – У нас все спрашивают, а есть ли в Казахстане что-то подобное? Я говорю, что за основу мы взяли фонтан, которые делали несколько лет назад в Жанаозене. Но костанайский вариант это ни в коем случае не копия, это совершенно другой фонтан, просто концепция аналогичная.

Сейчас в фонотеке костанайского светомузыкального фонтана 15 мелодий, готовится еще пять. Это и классическая музыка, и национальные песни, и мировые хиты. В общем, фонтан рассчитан на широкую аудиторию слушателей и посетителей. И с каждым днем их становится все больше.

– Я приехал из Саратова к родителям и попал на открытие фонтана. У нас в городе тоже есть подобное сооружение, но костанайский вариант мне кажется более современным. Последний раз был в Костанае пять лет назад и хочу сказать, что город за это время изменился до неузнаваемости, особенно центр: новая брусчатка, интересные фонтаны, много зелени, – отметил гость Костаная Игорь Литвинов.

Светомузыкальный фонтан будет работать до конца сезона ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Днем он функционирует в статическом режиме, а вечером переключается на автоматический с подсветкой и музыкальным оформлением.

#Костанай #светомузыкальный фонтан #фонтаны

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