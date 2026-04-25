Тайник в кофейных стаканах: в столице пресекли деятельность наркосбытчика

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также изъяты стеклянная миска с веществом и предметы, используемые для фасовки и взвешивания

Фото: Polisia.kz

В столице задержан мужчина, подозреваемый в распространении наркотических средств. В ходе обхода административного участка участковый инспектор полиции заметил подозрительное поведение молодого человека и решил установить его личность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

При личном досмотре у 19-летнего молодого человека в рюкзаке было обнаружено 8 свертков, обмотанных изолентой.

Внутри находилось по 20 аналогично упакованных свертков с веществом белого цвета с характерным запахом, предположительно являющимся наркотическим средством альфа-PVP.

В ходе обыска по месту его проживания — в съемной квартире — на кухонном столе были обнаружены два бумажных кофейных стакана с аналогичным веществом.

Также изъяты стеклянная миска с веществом и предметы, используемые для фасовки и взвешивания. Кроме того, задержанный указал на два места в городе, где ранее оставил закладки.

На указанных участках обнаружены и изъяты два крупных свертка с аналогичным веществом, внутри которых находилось по 10 свертков. Все обнаруженные вещества изъяты.

«Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, он водворен под стражу. Пресечение противоправной деятельности позволило предотвратить дальнейшее распространение наркотических средств и исключить вовлечение других лиц в их употребление и сбыт», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что распространение и хранение наркотических средств влечет уголовную ответственность. Граждан призывают соблюдать законодательство и не допускать противоправных действий.

#МВД #тайник #кофе #наркосбытчик #стаканы

