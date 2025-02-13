«Таза Қазақстан»: детская экологическая выставка открылась в Астане

Культура,Столица,Таза Казахстан,Экология
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках экспозиции, состоящей из двух разделов - «Традиции казахского народа» и «Мир животных», выставлено около 100 экспонатов

Фото: Президентский центр УДП РК

В Президентском центре УДП РК состоялось открытие новой детской выставочной экспозиции «Удивительный мир животных», направленной на популяризацию республиканской акции «Таза Қазақстан» и развитие экологического воспитания у подрастающего поколения казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz

Выставка – это не просто экспозиция, а образовательное пространство, направленное на экологическое воспитание. Экспонаты и интерактивные игровые элементы помогают детям осознать важность природы в жизни человека. Это соответствует целям экологической акции «Таза Қазақстан» по развитию экологической культуры.

 

В рамках экспозиции, состоящей из двух разделов - «Традиции казахского народа» и «Мир животных», выставлено около 100 экспонатов.

«Сегодняшняя экспозиция раскрывает значение животных в мифологии, быте и охотничьих практиках, акцентируя внимание на их роли в сохранении биоразнообразия и экосистем. Рассматриваются вопросы современной экологической политики Казахстана, включая инициативы по восстановлению популяции редких видов, таких как туранский тигр, снежный барс, тазы и тобет. Наша экспозиция приглашает вас не только углубить свои знания, но и задуматься о важности ответственного отношения к окружающему миру», – рассказала заместитель директора Президентского центра РК Ботагоз Каипова.

В мероприятии приняло участие порядка 70 воспитанников детских садов столицы, которые познакомились с богатым животным миром, его ролью в природе и культуре казахского народа.

Юные гости поучаствовали в интерактивных играх, посредством которых ознакомились с интересными фактами о животных и погрузились в традиционное мировоззрение казахского народа.

Таким образом, экспозиция «Удивительный мир животных» станет не только местом получения новых знаний, но и площадкой для воспитания экологической ответственности, что соответствует национальным приоритетам в сфере экологии и устойчивого развития Казахстана.

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