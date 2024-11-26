«Таза Қазақстан»: интеллектуальный турнир среди молодежи состоялся в Атырау

Фото: акимат Атырауской области

Турнир проводился в целях повышения социальной и творческой активности молодежи, сохранения природы родного края, популяризации экологической культуры, рассказал специалист городского молодежного ресурсного центра Нурмухан Тлеген.

Также он отметил, что проведение экологических мероприятий среди молодежи будет продолжено.

«В рамках программы «Чистый Казахстан» в Атырауской области проходят масштабные мероприятия, одно из которых – сегодняшний турнир. Участники дебатов поднимают актуальные для нашего региона вопросы и предлагают общее решение, делятся новой информацией и открыто выражают свое мнение по этому вопросу», – поделился Нурмухан Тлеген.

По мнению участницы дискуссии Шугылы Болганбай, такие турниры повышают интеллектуальный уровень и помогают узнать много новой полезной информации.

«Знаю, что на дебаты собралась молодежь, которая неравнодушна к экологической ситуации в регионе. Считаю, каждый должен начать в первую очередь с себя, со своей повседневной жизни. Надеемся, что и у нас выработается ответственность и высокая экологическая культура», – говорит она.

Общий призовой фонд интеллектуального турнира составил 150 тыс. тенге. Лучшим спикерам были вручены денежные премии и благодарственные письма.

На сегодня в экологических акциях в рамках программы «Таза Қазақстан» приняли участие более 60 тысяч человек, было задействовано 1 477 единиц техники, на полигоны твердых бытовых отходов вывезено свыше 1 726 тонн мусора, добавили в областном акимате.