«Таза Қазақстан»: Telegram-бот продолжает принимать обращения граждан

Таза Казахстан
91
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахстане в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжает работу Telegram-чат-бот @TazaQazBot — удобный цифровой сервис, через который жители могут напрямую сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сервис был запущен в июне 2024 года и уже стал привычным каналом связи с государственными органами. Чтобы отправить обращение, достаточно авторизоваться в Telegram чат, прикрепить фото проблемы, указать адрес и кратко описать ситуацию –заявка автоматически поступает в работу без лишних обращений или звонков.

Одним из ключевых преимуществ платформы является прозрачность. Пользователь видит статус заявки на каждом этапе, а после выполнения работ может получить фотоотчет и оценить качество исполнения.

Все обращения распределяются по 21 категории, от уборки территорий и вывоза мусора до ремонта дорог, освещения, озеленения и очистки водоемов, что позволяет быстрее провести сортировку и направить их профильным службам.

По итогам 2025 года через чат-бот поступило более 26 тысяч обращений, из которых свыше 24 тысяч заявок были успешно выполнены. Наиболее востребованной категорией остается уборка территорий.

В первом квартале 2026 года уже поступило более 4 тысяч заявок, большинство из них уже исполнены.

@TazaQazBot показывает, что цифровые сервисы могут значительно улучшать взаимодействие между жителями и государством, способствовать оперативному реагированию на проблемы, повышать эффективность работы акиматов и добиваться видимых результатов в наведении порядка в городе и стране.

@TazaQazBot – это ваш инструмент в создании комфортной городской среды.

#ТазаКазахстан #телеграм

