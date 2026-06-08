«Таза Қазақстан»: молодежь провела экологическую акцию в Астане

Таза Казахстан

В Астане в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошли очередные работы по очистке территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат 

Фото: акимат Астаны

Мероприятие, организованное по инициативе акимата района Алматы и молодежного ресурсного центра «Астана жастары», состоялось вдоль улицы Махтумкули. В нем приняли участие активная молодежь и волонтеры, они очистили улицы и общественные зоны от мусора. По словам организаторов, главная цель такой инициативы — не только улучшить санитарное состояние города, но и сформировать экологическую культуру среди жителей, а также призвать к ответственному отношению к природе.

«Сегодня в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» организация «Астана жастары» совместно с акиматом района Алматы проводит субботник. Основная цель мероприятия — внести вклад в сохранение чистоты нашей столицы и сформировать среди жителей культуру бережного отношения к окружающей среде. Чистота города — это общая ответственность каждого гражданина. Этим мы хотим призвать астанчан содержать город в чистоте. Кроме того, чтобы повысить активность волонтеров, мы совместили уборку с различными играми и познавательными интерактивами, организовав субботник в необычном формате», — рассказал руководитель отдела по воспитательной работе с молодежью молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Султан Омиргалиев.

Молодые люди, принявшие участие в субботнике, отметили, что такая работа имеет большое значение для общества. По их мнению, чистота города начинается с культуры и ответственности каждого жителя.

«Прошел почти год с тех пор, как я присоединился к волонтерской организации Astana Jastary. За это время я активно участвую в различных экологических и общественных мероприятиях. На сегодняшний субботник мы тоже пришли, чтобы провести летние каникулы с пользой и внести свой вклад в чистоту нашего города. Мы не просто собираем разбросанный мусор, но и стараемся пропагандировать важность бережного отношения к окружающей среде. Чистота Астаны — это общая ответственность каждого жителя, а не только коммунальных служб. Поэтому, я считаю, каждый гражданин должен содержать окружающую среду в чистоте и взять за привычку не сорить», — поделился мнением член волонтерской организации Astana Jastary Абилмансур Амирхан.

#Астана #мусор #Таза Казахстан

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