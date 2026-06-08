«Таза Қазақстан»: молодежь провела экологическую акцию в Астане

Фото: акимат Астаны

Мероприятие, организованное по инициативе акимата района Алматы и молодежного ресурсного центра «Астана жастары», состоялось вдоль улицы Махтумкули. В нем приняли участие активная молодежь и волонтеры, они очистили улицы и общественные зоны от мусора. По словам организаторов, главная цель такой инициативы — не только улучшить санитарное состояние города, но и сформировать экологическую культуру среди жителей, а также призвать к ответственному отношению к природе.

«Сегодня в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» организация «Астана жастары» совместно с акиматом района Алматы проводит субботник. Основная цель мероприятия — внести вклад в сохранение чистоты нашей столицы и сформировать среди жителей культуру бережного отношения к окружающей среде. Чистота города — это общая ответственность каждого гражданина. Этим мы хотим призвать астанчан содержать город в чистоте. Кроме того, чтобы повысить активность волонтеров, мы совместили уборку с различными играми и познавательными интерактивами, организовав субботник в необычном формате», — рассказал руководитель отдела по воспитательной работе с молодежью молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Султан Омиргалиев.

Молодые люди, принявшие участие в субботнике, отметили, что такая работа имеет большое значение для общества. По их мнению, чистота города начинается с культуры и ответственности каждого жителя.