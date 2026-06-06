Акция по очистке берегов рек объединила волонтёров Казахстана и России

Фото: МКИ

Более 3,5 тысячи человек приняли участие в экоакциях, организованных в Казахстане ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога. По данным Министерства культуры и информации РК, по всей стране было проведено около 30 мероприятий, сообщает Kazpravda.kz.

Одной из ключевых инициатив стала синхронная экологическая акция Казахстана и России «День единых действий чистых рек». Проект реализуется в рамках Международного года волонтёров в целях устойчивого развития ООН и республиканской программы «Таза Қазақстан».

В течение двух дней волонтёры, представители молодёжных организаций, неправительственного сектора и активные граждане проводят уборку береговых зон крупнейших трансграничных рек.

«5-6 июня 2026 года волонтеры, молодежные отряды, НПО и активные граждане обеих стран проведут массовые уборки прибрежных территорий главных водных артерий региона. Экологические десанты развернуты на ключевых трансграничных реках - Жайык (Урал), р. Ертис (Иртыш), р. Есиль (Ишим), р. Тобыл (Тобол). С российской стороны аналогичные работы параллельно проходят на берегах этих же рек», - говорится в сообщении министерства культуры и информации.

Проект организован Национальной волонтёрской сетью в рамках инициативы по развитию экологического волонтёрства в программе «Таза Қазақстан». В его реализации также участвуют Центр поддержки гражданских инициатив, Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» и местные исполнительные органы.