В этом году Наурыз в Алматы превратился в масштабное городское событие, где традиции гармонично сочетаются с современными форматами, передает Kazpravda.kz

На площади «Астана» в Алматы одной из самых притягательных локаций стала площадка с казахскими борзыми - тазы. Известный заводчик Ернар Муптекеев представил горожанам своих питомцев, среди которых есть и возрастные собаки, являющиеся призерами республиканских испытаний.

Грациозные животные сразу привлекли внимание посетителей: алматинцы активно фотографировались с тазы, дети с интересом наблюдали за их поведением, а сам формат стал элементом живого культурного просвещения.

Содержание этой древней породы требует значительных ресурсов - только на питание одной собаки уходит около 35 тысяч тенге в месяц, а для поддержания формы необходимы регулярные нагрузки.

Рекорды и национальный спорт

На Центральном ипподроме Алматы развернулась насыщенная спортивная программа. Центральным событием стал турнир по кокпару с участием четырех команд, где победу одержала команда «Жетысу».

Параллельно проходили народные соревнования по асық ату, арқан тарту и қазақ күресі, доступные для всех желающих.

Кульминацией дня стало установление двух мировых рекордов. Динара Сайдалина продемонстрировала мастерство стрельбы из лука, поразив четыре мишени на скорости 35,9 км/ч, находясь верхом на верблюде. Ернар Жасузак установил рекорд в джигитовке, преодолев дистанцию стоя на лошади без помощи рук.

«Подобные достижения способствуют популяризации национальных видов спорта и повышают интерес молодежи к традициям», - сообщили в акимате Алматы.

Юрты как пространство культуры и технологий

Более ста юрт, установленных по городу, стали точками притяжения для жителей и туристов. На площади «Астана» сосредоточена ключевая тематическая программа.

Здесь представлены редкие музыкальные инструменты из фондов музеев, интерактивные зоны робототехники, VR-пространства и мультимедийные экспозиции. Особый интерес вызывает зона «Digital 360», позволяющая увидеть Алматы в историческом и футуристическом измерении.

Также гости могут ознакомиться с реконструкцией «Золотого человека», авторскими этно-коллекциями и традиционным убранством казахского жилища XIX–XX веков.

Площадь Абая: центр притяжения горожан

На площади Абая у Дворца Республики сформировалась атмосфера народного единства. Здесь собрались представители разных поколений, а пространство превратилось в площадку культурного обмена.

Мастера из Казахстана, стран Центральной Азии и Турции представили изделия прикладного искусства. Гастрономические зоны дополнили атмосферу ароматами баурсаков, плова и самсы.

Экоформат и современные смыслы

На территории выставочного центра «Атакент» прошел фестиваль «Наурыз Береке Мереке», где традиции были переосмыслены через призму экологического мышления.

Гостям представили арт-объекты, созданные из переработанных материалов, включая металлическое седло и инсталляции из пластика. Работали мастер-классы по апсайклу, ремесленные зоны и выставки современных художников.

Музыкальная программа объединила этно-рок, традиционную музыку и современные направления, предоставив площадку как известным коллективам, так и молодым исполнителям.

«Формат мероприятия направлен на развитие экологической культуры и осознанного отношения к окружающей среде», - сообщили в акимате Алматы.

Символы праздника и городская среда

Дополнительным акцентом стала установка инсталляции «Дерево благополучия» у Парка Первого Президента. Композиция символизирует достаток, преемственность поколений и единство.

Локация стала популярной точкой для фотографий, усиливая визуальное присутствие праздника в городской среде.