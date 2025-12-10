Областной театр драмы и оперетты пережил немало трудностей, но неизменно продолжал радовать зрителей премьерами
Следим за финалом, ожидаем побед
Аэродром Байсерке превратится в новогоднюю сцену
Между прошлым и настоящим
Крепнет связь военных с молодежью
В поддержку гражданских инициатив
Путь к успеху открыт
Театр – на все времена!
Реформы в ГМК: от рудной добычи к выпуску продукции высокого передела
Человек не громких слов, а больших дел
Найти и сохранить
Знаковый шаг на пути к энергетическому суверенитету
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Познавать эпоху через творчество
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Европейский вектор
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
