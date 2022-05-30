Свежий выпуск
Театр от Мольера
Раушан Шулембаева

Прошения французского драматурга к королю Людовику XIV по поводу «Тартюфа» удивляют и захватывают замечательными суждениями Мольера и его оценкой действительности, комедия в стихах «Мизантроп» интересна рецензией, напечатанной при жизни автора…

На выставке «Жан-Батист Мольер − 400 лет со дня рождения французского писателя, драматурга, актера» Национальная библиотека РК представила редкие экспонаты из своих фондов.

Устроитель придворных развлечений, директор театральной труппы, автор и актер Мольер давно превратился в легенду, о нем помнят и спустя четыре столетия. Писатель оставил большое литературное наследие, его произведения перевели почти на все языки мира.

– Великий французский драматург, создатель классической комедии Жан-Батист Поклен (1622–1673) прославился на весь мир под театральным псевдонимом Мольер, – рассказала куратор выставки и библиотекарь Службы мировой литературы Фарида Аширова. – Комедиограф XVII века по профессии был актером, в 1643-м создал театр, больше известный как труппа Мольера. Жан-Батист написал более тридцати драматических произведений разных жанров: фарс, комедия-балет, комедия нравов, бытовая комедия, высокая комедия. Колоритные герои его пьес, напоминающие о вечных человеческих страстях, стали излюбленными образами мирового театра и кинематографа.

На выставке посетители, в частности, знакомились с книгой «Театр от Мольера – «Тартюф», изданной в Париже. Фарида Аширова напомнила, что пьеса родилась в 1664-м, Мольер наполнил ее сатирическими сценами, развенчивающими лицемеров, проходимцев и лжецов. Комедия всегда шла с аншлагом. Но судьба пьесы не была ровной: она то запрещалась к постановке, то вновь разрешалась. Недаром Мольер написал два прошения королю Людовику XIV по поводу «Тартюфа». Эти письма писателя размещены в книге «Мольер» из серии «Школа классики» 1997 года, как и другие материалы о его жизни и творчестве.

Книга «Тартюф», изданная в 1940 году музеем Московского театра им. М. Горького, заслуживает отдельного внимания. В ней рассказывается о постановке одноименного спектакля, который стал последней работой режиссера, теоретика и реформатора театра Константина Станиславского, его завещанием. Тогда, собрав актеров, Станиславский сказал: «Забудьте свои чины и звания – здесь это не может иметь места. Вы все ученики, ваша задача овладеть новой техникой». Он подчеркивал: «Я считаю бесцельным закончить свою жизнь тем, чтобы поставить еще один спектакль, хотя бы и блестяще режиссерски сделанный. Мне остается жить недолго, и последнее, что я должен сделать – это передать свой живой опыт тем, кто хочет его взять».

Из всех разновидностей лицемеров образ Тартюфа представлялся самым страшным и опасным. Недаром его имя стало нарицательным. Тартюф – хороший психолог и все свои подлые, циничные намерения тонко и умело скрывал под маской возвышенной идейности. Тема лицемерия и обмана предполагает и другую тему пьесы – доверчивости, заключенной в образе Оргона. Его доверчивость не менее страшна, чем лицемерие Тартюфа, поскольку, будучи чрезмерной, может привести к потере всякой критической мысли… Рассказ о работе над пьесой после смерти Станиславского, об угрозах штампов, которыми обрастали произведения Мольера в их сценическом воплощении, оказался не менее интересным, чем само классическое сатирическое произведение.

Выставку украсила также книга «Скупой. Жорж Данден» 1913 года издания. Кстати, на казахский язык «Скупого» перевел выдающийся казахский писатель Габит Мусрепов. Здесь же – «Полное собрание сочинений» Мольера разных лет издания, монографии и коллективные труды зарубежных специалистов в области литературы, языкознания, истории, театрального искусства. Среди них – «Жизнь господина де Мольера» Михаила Булгакова, а также фарсовые комедии великого француза «Мизантроп», напечатанный книжным магазином «Братьев Гарниер» в 1912-м в Париже, «Мещанин во дворянстве», «Дон Жуан» и другие.

Отдельно хочется сказать о «Мнимом больном» – последней пьесе драматурга. Одну из своих веселых и жизнерадостных комедий про человека, которого едва не залечили доктора, Мольер написал в 1673 году, будучи смертельно больным. На ее четвертом представлении, в котором автор исполнял главную роль, он почувствовал себя дурно и не доиграл спектакля. Его унесли домой, где он вскоре скончался...

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