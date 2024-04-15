Театры и музеи не остались в стороне

В регионах Казахстана продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от паводков.

фото из архива "КП"

Сотрудники Казахской государственной филармонии имени Жамбыла уже отправили гуманитарный груз в Атыраускую область.

Коллективы Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева, республиканского государственного корейского театра музыкальной комедии, теат­ра «Жастар», государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок» перечислили свой однодневный заработок в благотворительные фонды.

Театр «Астана Опера» также внес вклад в общее дело, передав продукты и средства личной гигиены в столичные пункты сбора гумпомощи.

Несколько творческих коллективов заявили о намерении перечислить вырученные средства от концертов в фонд «Biz Birgemiz Qazaqstan». В их числе – государственный ансамбль танца РК «Салтанат», Национальный театр оперы и балета имени Абая и другие.