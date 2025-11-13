Во время несчастного случая в лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы, сообщает Kazpravda.kz

«В результате несчастного случая по ул. Тулебаева, произошедшего во время проведения ремонтных работ, один сотрудник лифтовой компании погиб на месте. Два сотрудника были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние одного оценивается как средней степени тяжести, второго — как тяжёлое. Один пациент находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй — в отделении политравмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», –прокомментировали в городском Управлении здравоохранения.