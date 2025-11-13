Техник погиб при обрушении лифта в ЖК Астаны

Закон и Порядок
106
Дана Аменова
специальный корреспондент

Двоих пострадавших доставили в больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время несчастного случая в лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы, сообщает Kazpravda.kz

«В результате несчастного случая по ул. Тулебаева, произошедшего во время проведения ремонтных работ, один сотрудник лифтовой компании погиб на месте. Два сотрудника были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние одного оценивается как средней степени тяжести, второго — как тяжёлое. Один пациент находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй — в отделении политравмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», –прокомментировали в городском Управлении здравоохранения.

В правоохранительных органах добавили, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

#Астана #полиция #ЖК #лифт #техник

