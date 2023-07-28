Технологии в помощь

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Алла Серикбаева

Международные и отечественные эксперты на конференции в Астане обсуждают инновации в травматологии и ортопедии.

фото Игоря Бургандинова

На сегодня в структуре смертности населения Казахстана травмы занимают четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания и онкологических болезней. В этой связи травматология и ортопедия являются в последние годы той областью медицины, где осуществляется широкий спектр научных исследований, активно разрабатываются и внедряются новые технологии. Чтобы обсудить дальнейшие перспективы развития этих направлений, в Астане была организована республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Инновации в травматологии и ортопедии». Мероприятие приурочили к 80-летию доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии естественных наук РК, лауреата серебряной медали аль-Фараби за выдающийся вклад в науку Алибека Абдрах­манова. Он внес большой вклад в развитие травматологии и ортопедии в Казахстане, проработал более 30 лет в Медицинском университете Астана, занимая должности ассистента, профессора, заведующего кафедрой, заместителя декана лечебного факультета, проректора института по научной работе. Под его руководством подготовлены 33 доктора и кандидата наук, разработан и внедрен ряд новых технологий в области травматологии и ортопедии. В рамках конференции объявлено о присвоении профессору Алибеку Абдрахманову звания почетного профессора Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Д. Батпенова.

Конференция объединила свыше 300 участников – не только отечественных и зарубежных специалистов в сфере травматологии и ортопедии, а также широкого спектра смежных профессий. В ходе двухдневной программы будут обсуждены вопросы диагностики и лечения при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также внедрение инноваций в практику медицинских учреждений. Также запланированы мастер-классы с разбором сложных операций от экспертов России, Китая, Турции, Германии, Индии, ОАЭ и Узбекистана.

Участников конференции приветствовала министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что благодаря политике Главы государства отечественное здравоохранение сделало рывок в своем развитии, что, несомненно, положительно отразилось на качестве жизни казахстанцев.

– В стране отмечается планомерное развитие сферы здравоохранения, которое напрямую связано с ростом экономического благополучия. Важно ускорить использование высоких технологий, мировых достижений, подготовку и повышение квалификации врачебных кадров, активно внедрять новые технологии диагностики и лечения при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, – сказала министр.

В свою очередь председатель правления – ректор НАО «Медицинский университет Астана» Камалжан Надыров отметил, что травматизм остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. Он констатировал, что по программе резидентуры в университете обучаются 28 травматологов-ортопедов, при этом магистранты и докторанты традиционно выбирают для своих исследований именно это направление.

По словам директора данного цент­ра и президента РОО «Казахстанская ассоциация травматологов-ортопедов» Олжаса Бекарисова, основная миссия данного мероприятия – обмен опытом. В этой связи российские и турецкие коллеги проведут ряд показательных операций. При этом он констатировал, что уровень подготовки казахстанских специалистов очень высокий:

– Мы выполняем практически все операции, которые делаются в мире. Для этого в нашем центре имеется все необходимое оборудование.

В целом в центре выполняется 8 тыс. операций ежегодно, из которых основная часть – это высокотехнологичное оперативное вмешательство.

Кроме того, активно развивается научное направление. Так, в рамках научно-технической программы создаются собственные импланты из казахстанского сырья в первую очередь для хирургии позвоночника и тяжелых повреждений костей таза. Эта работа завершается, и импланты в скором времени пройдут сертификацию и получат регистрационное удостоверение.

Сегодня одной из актуальных проблем в травматологии и ортопедии являются артрозы. В этой связи развиваются органосохраняющие технологии.

– На данный момент получены хорошие обнадеживающие результаты. Данная научная работа будет проводиться дальше. Это станет большим подспорьем в работе наших докторов, – констатировал директор Национального научного центра травматологии и ортопедии.

В Казахстане намерены развивать и детскую травматологию и ортопедию, а также в каждой области создавать ситуационные и травматологические центры.

Конференция «Инновации в травматологии и ортопедии» вызвала большой интерес у молодых специалистов, для которых это прекрасная возможность, не выезжая за рубеж, перенять опыт у старших коллег – профессоров, руководителей крупнейших центров дальнего и ближнего зарубежья. В рамках мероприятия будет проведен конкурс молодых ученых «Батпеновские чтения», где за призовые места преду­­смотрено денежное вознаграждение. Также проходит выставка, на которой ведущие казахстанские и зарубежные компании-производители медицинских изделий и техники представляют свои разработки по диагностике, лечению и реабилитации.

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