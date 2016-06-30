​Телеграмма соболезнования

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В телеграмме отмечается, что Президент Казах­стана с глубоким прискорбием воспринял известие о трагическом происшествии в аэропорту­ города Стамбула, в результате которого погибло и пострадало большое количество невинных людей.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что никого не оставило безразличным то обстоятельство, что террористический акт был совершен в священный для мусульман месяц Рамазан.

«Казахстан категорически осуждает действия международного экстремизма и терроризма, угрожающие мировой безопасности. Жестокое событие в Стамбуле еще раз подтвердило, что в цивилизованном обществе не должно быть места безжалостным радикальным группировкам и их идеологии», – говорится в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всему братскому народу Турции, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила пресс-служба Президента. 

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