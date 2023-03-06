Тело пропавшего охотника нашли в реке в Туркестанской области
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Тело ранее пропавшего мужчины нашли туркестанские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
Напомним, заявление о пропаже мужчины поступило в отдел полиции Байдибекского района 24 февраля. Местный житель отправился на охоту и пропал на реке Арыстанды, что в 25 км от села Жузимдык.
Туркестанца искали около 100 человек: полицейские, водолазы, спасатели, волонтеры, жители села и родственники. Поиск вели и с помощью дрона на площади около 40 км.
Спустя 10 дней тело пропавшего обнаружили на поверхности воды и вытащили на берег.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье «Смерть лица». Назначены соответствующие экспертизы.