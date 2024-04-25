Тенденции в отраслевой журналистике цифровой эпохи обсудили в Астане

Вчера в Казахстанском институте общественного развития состоялся круглый стол «Отраслевая журналистика в цифровую эпоху: тенденции и изменения».

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Во встрече приняли участие представители академического сообщества, эксперты в области медиакоммуникации и журналисты.

В ходе совещания были проанализированы актуальные проблемы образования в сфере журналистики, современная медиареальность и как развивается отраслевая журналистика, актуальные тенденции цифровой печати, каким требованиям должна соответствовать организация для осуществления повышения квалификации кадров.

Модератором мероприятия выступил председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани, который подчеркнул важность развития отраслевой журналистики.

«Министр культуры и информации Аида Балаева уделяет особое внимание развитию отраслевой журналистики. Например, в прошлом году по поручению министра Казахстанский институт общественного развития провел исследование «Ashyq Syllabus». В рамках данного исследования были проанализированы особенности подготовки образовательных учреждений в сфере журналистики в стране, а также изучен зарубежный опыт. Особое внимание уделено состоянию отраслевой журналистики. Целью сегодняшнего круглого стола является выслушать мнение ученых и практиков рынка, а также выработать практические предложения», - сказал модератор.

Молдияр Ергебеков журналист, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссави выступил с докладом «Актуальные проблемы подготовки медиа-специалистов в казахстанских вузах».

«Разработчики образовательных программ в Казахстане не осведомлены о процессе подготовки медиа-специалистов в мире. Это мы заметили в нашем исследований фокус-группы. Поэтому педагогам учебных заведений, готовящих специалистов в медиа и журналистике, необходимо изучать иностранные языки, особенно английский», - сказал спикер.

Также Молдияр Ергебеков отметил непоследовательность в названиях дисциплин может создавать проблемы, особенно для формирования и развития казахского научного языка.

Декан Школы «Журналистика» SDU Мадияр Саудбаев выступил с докладом на тему «Состояние журналистики сегодня и ее роль в обществе» и назвал факторы, влияющие на медленное развитие журналистики.

«Еще одна проблема в развитии сферы журналистики - это трудоустройство и продвижение по карьерной лестнице. К примеру, мы преподаем дата-журналистику, медиацентры не нуждаются в специалистах окончившие данное направление, поскольку не осознают важность этой области. Поэтому спрос на развитие отраслевой журналистики должен быть увеличен».

Сегодня в Казахстане действует 38 образовательных программ по подготовке специалистов в области медиа и коммуникации. Ряд из них готовит специалистов по специальностям «Цифровая журналистика», «Конвергентная журналистика», «PR и реклама». Развитие современных технологий и изменения в медийной среде приводят к появлению новых трендов и пересмотру традиционных подходов к коммуникациям. На основе этого обсуждения участники пришли к выводу, что образовательные программы в области медиа и коммуникаций должны постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать современным требованиям и ожиданиям.

Мероприятие было организовано центром MediaLab Казахстанского института общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК.