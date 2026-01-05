Для Аружан это пятый титул категории ITF в карьере и третий в парном разряде

Фото: НОК РК

Казахстанская теннисистка Аружан Сагындыкова успешно открыла сезон, став победительницей турнира серии ITF W15 в парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Соревнования состоялись в Ахмедабаде (Индия).

В финале 21-летняя казахстанка в дуэте с россиянкой Марией Головиной уверенно обыграли японскую пару Ману Кавамура/Хонока Кобаяши.

Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Для Аружан это пятый титул категории ITF в карьере и третий в парном разряде.