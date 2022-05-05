Тепло для города

В городе за счет реконструкции тепловых станций увеличат выработку тепловой энергии.

Планами поделились в городском акимате. В связи с интенсивной застройкой районов на левом берегу Иртыша, а также появлением в областном центре новых объектов бизнеса возник дефицит теплоэнергии объемом в 218 гигакалорий в час.

Для решения проблемы одно время местная исполнительная власть рассматривала вариант строительства новой тепло­энергоцентрали. Однако в силу высоких финансовых и временных затрат от него отказались. В итоге были согласованы два проекта, учитывающие как существующую нагрузку, так и ту, что планируется присоединить в перспективе.

В частности, на котельной № 2 в левобережной части областного центра к 2023 году будет установлен дополнительный котел мощностью 100 гигакалорий в час. На Усть-Каменогорской ТЭЦ в правобережной части к ­2025-му намерены ввести в эксплуатацию 16-й котел мощностью 240 гигакалорий в час.