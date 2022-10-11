Тепло и свет – без перебоев

По словам специалистов-энергетиков, с каждым годом все сложнее готовить теплоснабжающие предприятия к очередному отопительному сезону.

На днях представители энергетической отрасли доложили общест­венности о полной готовности отечественных энергокомп­лексов к предстоящей зиме. В ходе пресс-тура на Алматинскую ТЭЦ-1 специалисты сообщили о завершении ремонта основного оборудования. Предприятие уже начало работу, в плановом порядке запущено два котла. Подавать теп­ло в социальные и жилые объек­ты начнут в ближайшие дни по распоряжению акимата города.

Как отметил директор департамента «Генерация и топливо» АО «Самрук-Энерго» Баглан Исенов, ремонтная кампания на теп­лоисточниках страны началась еще весной, сразу, как завершился предыдущий отопительный сезон. Нынче возникли сложнос­ти, связанные со значительным удорожанием стройматериалов, в том числе металлоконструкций.

Все это негативно повлияло на сроки проведения тендерных процедур, закупку и доставку запчастей из-за рубежа. Но теперь трудности преодолены, и к концу октября объем запланированных ремонтных работ будет полностью завершен.

Предприятия Экибастузского и Алматинского энергокомплексов уже получают паспорта готовнос­ти к прохождению осенне-зимнего периода. В связи с похолоданием коммунальные службы некоторых регионов республики начали подключать к отоплению жилой сектор, школы, больницы и детские сады.

По информации главного инженера АО «АлЭС» Газия Исмухамбетова, запасы топлива на алматинских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и

ТЭЦ-3 выше нормативных. Объе­мов угля, газа и мазута достаточно для обеспечения теплом жителей Алматы и Алматинской области. Есть планы по реконструкции предприятий, установке газотурбинных систем.

К 2025 году первый блок ­ТЭЦ-2 перейдет на потребление газа, что позволит значительно снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

В частности, перевод ТЭЦ-1 на газ, осуществленный в 2017 году, более чем втрое (с 3 тыс. тонн до 0,8 тыс. тонн) уменьшил данный показатель, а также увеличил надежность работы основного оборудования. В целом производственные мощности предприятий Алматинского энергокомплекса позволяют обеспечить теплом всех потребителей с учетом интенсивного роста жилищного строительства в Алматы, наблюдаемого в последние годы.

– Между тем подготовка к отопительному сезону с каждым годом становится все сложнее, так как ветшает оборудование, унаследованное еще с советских времен, – подчеркнул Баглан Исенов. – Растет потребление тепла и электричества, запускаются новые энергоемкие производства. Мы стараемся провести максимальный объем ремонтных работ в межсезонье, порой приходится чинить оборудование в аварийном порядке. Это требует дополнительных финансовых средств.

К слову, в прошлом году энергетики почувствовали на себе негативное влияние деятельности майнинговых компаний, занимающихся выработкой биткойнов. По данным Минэнерго, майнинг потреблял тогда около 1 тыс. мегаватт электроэнергии, что соизмеримо с ее генерацией Экибастузской ГРЭС-2. В итоге на некоторых электростанциях пришлось сократить планы ремонтных работ, что может привести к аварийным остановкам оборудования.

По оценкам экспертов, в энергосистеме страны возник большой дисбаланс. К примеру, Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 год назад достигли исторического максимума по выработке электроэнергии (22,8 млрд кВт⋅час и 6,4 млрд кВт⋅час соответственно), чего не было со времен их ввода в строй. Часть майнеров продолжает работать, но теперь они импортируют электроэнергию из соседних стран.

В то же время алматинцы стали все чаще жаловаться на отключение электричества. И тому есть объяснение: как выяснилось, изношенность электри­ческих сетей в зоне деятельности АО «Алатау жарық компаниясы», обслуживающего территорию Алматы и Алматинской облас­ти, достигает 80%. Об этом в интервью журналистам рассказал управляющий директор по производству АО «АЖК» Нуржан Адильбеков.

Пресс-тур завершился презентацией работы трансформаторной подстанции, недавно введенной в строй в Турксибском районе мегаполиса. Преиму­щество объекта состоит в том, что он полностью автоматизирован, установлено современное оборудование отечественного производства.

Как рассказали специалисты, снижены потери электроэнергии, в случае короткого замыкания авария устраняется намного быст­рее, чем было раньше.

В Алматы уже установлены 18 таких подстанций, заменивших старые трансформаторы, построенные еще в середине прошлого века. Ежегодно их чис­ло будет расти. Как заверили экс­перты, благодаря проводимой модернизации электросетей свет в домах алматинцев будет отключаться реже.