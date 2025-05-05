За 4 месяца текущего года Национальный госпиталь Медицинского центра управления делами Президента РК пролечил более 300 иностранных пациентов, из них 191 медицинского туриста из стран ближнего, дальнего зарубежья, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

фото предоставлено Национальным госпиталем МЦ УДП РК

Большая часть иностранных пациентов является гражданами России, Кыргызстана, Узбекистана, Китая. Также на лечение приезжали жители Норвегии, Франции, Великобритании, Германии, США, Литвы, Чехии, Турции, Сирии, Индии, Кореи, Испании, Украины и других стран.

За квалифицированной помощью в Национальный госпиталь обращаются и пациенты из разных регионов Казахстана: в текущем году лечение и оперативную помощь получили более 1 000 приезжих пациентов. Больше всего обращений было в кардиологическом, терапевтическом, соматическом и нейрохирургическом отделениях.

Как отметили многие пролечившиеся, больницу отличает высокое качество услуг, профессионализм врачей, передовые методы диагностики, новаторский подход к организации лечения. Многие специалисты свободно общаются на иностранных языках и прошли обучение, стажировку в лучших клиниках мира. Еще один важный показатель – стоимость услуг. Она значительно ниже, чем во многих странах, и при этом качество лечения на уровне мировых стандартов. Это привлекает в Алматы пациентов из стран с высокими ценами на медицинские услуги.

Кроме тех, кто целенаправленно ехал в Алматы на лечение, врачи национального госпиталя принимают иностранных пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Так, недавно в госпиталь поступила 65-летняя гражданка Индии. По словам рентгенохирурга кардиоваскулярного отделения Дмитрия Полумискова, у женщины был инфаркт, по результатам ЭКГ врачи увидели все показания для оперативного вмешательства. Ей провели коронарографию, после - стентирование передней желудочковой артерии. Операция длилась 20 минут. Через четыре дня пациентку выписали, ее состояние стабильное. Как только женщина отошла от наркоза, сразу поблагодарила врачей, спасших ей жизнь.

Также из представительства Посольства Индии в Алматы пришло благодарственное письмо, в котором сотрудники дипломатической миссии выразили признательность врачам за «профессионализм, редкое человеческое участие, благодаря которому человек, оказавшийся вдали от родины и поддержки, почувствовал тепло, внимание и настоящую человечность».