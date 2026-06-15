Теплоход с оркестром в рамках антинаркотической акции прошел по реке в столице

В столице в новом ярком формате прошла масштабная профилактическая акция по предупреждению наркоправонарушений для жителей и гостей города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Организаторами мероприятия выступили управление по противодействию наркопреступности ДП города Астаны, акимат района "Сарыарка" совместно с Национальной гвардией РК. Главная цель акции — формирование у населения устойчивого неприятия наркотиков, продвижение ценностей здорового образа жизни, а также укрепление принципов "Закон и порядок".

Профилактическое мероприятие прошло на набережной реки Есиль и стало ярким общественным событием. В вечернее время вдоль набережной проследовал теплоход, на борту которого был размещен баннер "Астана – город без наркотиков!" и надпись “Заң мен тәртіп", отражающая принцип законности и правопорядка.

Особую атмосферу мероприятию придало выступление оркестра Национальной гвардии РК. Красивое и профессиональное исполнение музыкантов стало настоящим украшением акции. Их яркие музыкальные композиции дарили жителям города эмоции, создавали праздничное настроение и превращали профилактическое мероприятие в запоминающееся культурное событие. Позже программа продолжилась концертом оркестра на набережной, а также раздачей информационных листовок, направленных на повышение осведомленности граждан о вреде наркотиков и последствиях их незаконного оборота.

Организаторы подчеркнули, что современная профилактика — это не только разъяснительная работа, но и новые форматы взаимодействия с населением, позволяющие эффективно донести важные социальные посылы. В мероприятии также были задействованы волонтеры, которые активно помогали в проведении акции и работе с жителями города. Подобные мероприятия помогают привлечь внимание широкой аудитории и еще раз напомнить: противодействие наркоугрозе — общая задача общества, а основа безопасности — это "Закон и порядок".