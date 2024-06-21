Теплые и дождливые выходные ожидают казахстанцев

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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 22-24 июня, предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Как отметили в метеослужбе, практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности.

«Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня - на северо-западе, 22 июня - на севере страны», - сообщили в Казгидромете.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до +25+35°С, на востоке - до +31+39°С, на северо-западе понижение до +22+30°С, на юге - до +30+38°С, на юго-востоке - до +25+38°С, на севере, в центре колебание +23+36°С до +28+38°С.