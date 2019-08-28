Терминалы для видеозвонков и онлайн-покупок установят в колониях РК

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В колониях Казахстана планируется установить справочно-информационные терминалы для заключенных. Об этом сообщил автор и координатор проекта Vnimaniye.kz Бейбут Шажимбаев в кулуарах круглого стола в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нами был разработан аппаратно-программный комплекс "Справочно-информационный терминал осужденного", который мы планируем внедрить в учреждениях КУИС МВД. Аппарат позволяет совершать видеозвонки людям из списка "социально важных" – это родители, жены. Также есть доступ к интернет-магазину. В нем продаются все не запрещенные предметы. Доставка производится через Казпочту, они наши партнеры, цены и продукция от двух крупнейших ретейлеров страны", – рассказал Шажимбаев.

По его словам, посылки отправляются во все учреждения КУИС по 14,5 кг, далее все идет согласно условиям содержания

"На облегченном режиме содержания осужденный может ежемесячно покупать товары, на обычном – один раз в два месяца, если у осужденного строгие условия содержания – один раз в полгода. Стоит аппарат около 1300 долларов, корпус изготовлен из отечественных материалов, только сенсор иностранный", – сказал он.

Шажимбаев отметил, что в сентябре два аппарата установят в колониях Алматинской области в качестве пилотного проекта. В будущем предлагается установить терминалы во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы страны.

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