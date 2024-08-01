Тестировать на профессиональную добропорядочность будут правоохранителей

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Нововведение должно снизить уровень восприятия коррупции и повысить доверие населения 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект закона размещен на портале «Открытые НПА для обсуждения до 12 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz  

В пояснительной записке к проекту отмечается, что закон призван внедрить институт проверки на профессиональную добропорядочность. Предполагается, что нововведение будет способствовать снижению уровня восприятия коррупции в правоохранительных органах и повысит уровень доверия населения этим органам.

«А это, в свою очередь, положительно повлияет на уровень общественной безопасности и сотрудничества граждан в процессе обеспечения общественного порядка», – сказано в документе. 

Тестировать будут органы прокуратуры, внутренних дел, финансового мониторинга, уполномоченные органы по противодействию коррупции и в сфере гражданской защиты.

С учетом специфики деятельности разрабатываются разные сценарии тестирования для различных категорий госслужащих.

Источниками информации для определения тестируемых лиц, которые подлежат тестированию на профессиональную добропорядочность, являются: результаты антикоррупционного мониторинга, внутреннего и внешнего анализа коррупционных рисков; перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков; анализ жалоб, представлений, дисциплинарной и административной практики, исполнительской дисциплины; обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции и т.д

Особые требования проект закона предъявляет к тестировщикам. 

В случае обнаружения в действиях тестируемого лица признаков административного или уголовного правонарушения, руководитель подразделения собственной  безопасности незамедлительно передает отчет о тестировании в уполномоченный орган для принятия решения.

 

#коррупция #Добропорядочность #доверие

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