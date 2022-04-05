Казахстан вступает в новую эру демократических преобразований. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной 4 апреля на страницах американского издания The National Interest, сообщает Kazpravda.kz.

«Мы вступаем в новую эру демократических преобразований в Казахстане. Ключевые инициативы по реформированию и модернизации страны в первую очередь направлены на решение экономических и социальных проблем, поднимаемых нашими соотечественниками», – пишет Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что разворачивающиеся на постсоветском пространстве события создают серьезные вызовы, но они не остановят стремление Казахстана идти вперед. При этом Президент подчеркнул, что для нашей страны главным недавним шоком стали январские события, когда мирные демонстрации переросли в масштабное насилие, беспрецедентное для всей 30-летней истории независимого Казахстана.

«Мы до сих пор восстанавливаемся от этих ран, но мы полностью привержены извлечению уроков из произошедшего, смелому решению проблем и движению вперед. Законные требования граждан должны озвучиваться без страха насилия или преследования, что предполагает реальное укрепление механизмов диалога между государством и гражданским обществом. Мы четко и ясно услышали ожидания наших граждан», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest вышла статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана».

Статья «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана» освещает актуальные вызовы, стоящие перед страной, и раскрывает логику предлагаемых Президентом РК масштабных реформ, заявленных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Основанный в 1985 году, журнал The National Interest издается научно-аналитическим Центром национальных интересов, который был основан 37-м Президентом США Ричардом Никсоном, и посвящен в основном вопросам политики и международных отношений. Среди регулярных авторов – известные американские политики и эксперты.