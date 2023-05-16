Тиранившего своих четырех детей отца лишили родительских прав в Астане

В Астане отца четырех детей лишили родительских прав из-за жестокого обращения с ними, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних столицы.
Лишить родительских прав К. в отношении 4 несовершеннолетних детей просила суд А.
Как выяснилось, при совместном проживании астанчанин избивал, психологически давил, унижал и оскорблял своих детей и жену. Женщина неоднократно обращалась в полицию с заявлением, и дебошира не раз привлекали к административной ответственности.
«Постоянное агрессивное поведение с рукоприкладством в отношении старших детей отразилось на их психоэмоциональном состоянии (боязнь, неуверенность в себе, суицидальные мысли, подавленное состояние и другое).
Жестокое обращение с детьми нашло в суде полное подтверждение заключением психолога и судебно-медицинской экспертизы, пояснениями в судебном заседании детей, свидетелей и другими материалами дела», – отметили в суде.
Суд лишил отца родительских прав, взыскав на их содержание алименты в размере 1/2 части со всех видов заработка.
Решение вступило в законную силу.