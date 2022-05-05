То, что видит тебя насквозь

Новый аппарат компьютерной томографии появился в многопрофильной городской больнице Петропавловска. Этот томограф дает более качественные снимки, пациент получает максимально точный диагноз, в результате назначается правильное лечение.

За последние пять лет вдвое увеличилось количество компьютерных томографов в лечебных учреждениях Северо-Казахстанской области. Если в 2017 году с помощью аппаратов КТ было проведено 12,5 тысячи обследований, то в 2021-м – 30 тысяч. В итоге в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом, на 24% – смертность от онкологических заболеваний.

Напомним, что компьютерная томография – это метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета. Метод КТ основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различных по плотности тканей.