То путь просел, то искривились рельсы…

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Екатерина Бескорсая

Без малого десять лет предприятия СЭЗ «Павлодар» ждут обещанной железнодорожной ветки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Необходимые подъездные пути в СЭЗ планируют, как водится, завершить к концу года. Особенно ждут их на ТОО «УПНК-ПВ» – установку прокалки нефтяного кокса ввели в эксплуатацию еще в 2015 году, тогда же и обещали построить ветку. Предприятие запускалось в первую очередь с прицелом на снижение зависимости от импорта и обеспечение отечест­венного рынка прокаленным нефтяным коксом.

Это важный компонент в произ­водстве, например алюминия, поэтому среди главных потребителей УПНК – Казах­станский электролизный завод, а также заводы в России и Китае, куда павлодарский кокс стали поставлять еще в 2019 году.

Принято говорить, что ТОО «УПНК-ПВ» замкнуло цепочку сразу двух кластеров Прииртышья – нефтехимического и алюминиевого. Сырье – сырой нефтяной кокс – УПНК получает от расположенного по соседству Павлодарского нефтехимичес­кого завода. А готовый прокаленный кокс – это уже исходное сырье для производства анодов – одного из основных компонентов для выпуска алюминия.

В ноябре 2022 года здесь выдали миллионную тонну прокаленного нефтяного кокса. В целом павлодарский завод производит 180 тыс. тонн такой продукции в год, тогда как проектная мощность – 205 тыс. тонн. Компания не раз заявляла о готовности к расширению – о планах строительства третьей очереди и даже возможном запуске производства игольчатого кокса...

Только вот полномасштабному сбыту продукции и планам по расширению мешает отсутствие железнодорожной ветки, построить которую представители СЭЗ обещали еще в период ввода в эксплуатацию самого ТОО «УПНК-ПВ».

Безусловно, прокладывать дорогу должны были не только для УПНК, но и для всех остальных участников СЭЗ. И по сути, именно обещанная инфраструктура, а не только налоговые преференции была ключевым фактором, когда инвесторы принимали решение базироваться в СЭЗ «Павлодар».

Со своей проблемой ТОО «УПНК-ПВ» обратилось в региональную палату предпринимателей «Атамекен». Сейчас единственный подъездной железнодорожный путь, необходимый для перевозки сырья и готовой продукции от предприятия до станции Павлодар-Северный, пролегает через пути другого завода. Собственник ветки, естественно, обеспечивает сначала свои интересы, а уже потом предоставляет доступ к дороге для УПНК. А железная дорога, относящаяся именно к специальной экономической зоне, до сих пор не функционирует.

В палате предпринимателей Павлодарской области заверяют: они искали выход из ситуации коллегиально – усилиями управляющей компании АО «УК СЭЗ «Павлодар» с участием заместителя акима области, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, прокуратуры региона. В итоге назван новый срок – второе полугодие текущего года.

Как пояснили в СЭЗ «Павлодар», первая очередь той самой железной дороги, относящейся именно к инфраструктуре специальной экономической зоны, протяженностью 6,1 км номинально существует. Только вот из-за проседания путей и искривления рельсов, а также по причине отсутствия технического паспорта объекта и акта готовности от АО «НК «Қазақстан темір жолы» дорога фактически не функцио­нировала.

В декабре 2023 года управляющая компания заключила договор аренды этих железнодорожных путей с еще одним участником специальной экономической зоны – ТОО «АгроХимПрогресс».

Это предприятие взялось за восстановление и запуск железной дороги, впоследствии оно же будет оказывать услуги другим участникам СЭЗ по предоставлению подъездного пути для подвижного состава и прочие услуги, связанные с магистралью. При этом восстановление и запуск инфраструктуры арендатор осуществляет за свой счет. По данным управляющей компании, восстановить ветку должны до конца года.

Кроме того, сейчас по поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова решается вопрос, связанный с дальнейшей разработкой проектно-сметной документации для продления железной дороги, чтобы о «дефиците рельсов» забыли и другие участники СЭЗ. Правда, здесь о конкретных сроках пока речи не идет, так что главное, чтобы ожидание подъездной железнодорожной инфраструктуры не затянулось еще на десятилетие…

#Павлодар #СЭЗ #железнодорожные пути #УПНК-ПВ

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