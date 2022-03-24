Свежий выпуск
Точка отсчета Нового Казахстана
Еркин Тукумов, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Президент четко выделил необходимость и своевременность политических реформ, без их проведения невозможно ни эффективное экономическое развитие, ни построение гражданского общест­ва, ни в конечном итоге сохранение нашего суверенитета и независимос­ти. Это тот фундамент, на котором зиж­дется успех всех развитых стран мира: инклюзивная политика как предтеча инклюзивной экономики и общества.

В этом смысле Послание Президента РК народу Казахстана стало точкой отсчета Нового Казахстана, поскольку охват новых инициатив и реформ Президента оказывает прямое влияние не только на органы власти, но и на каждого казахстанца в отдельности. Реформы не для реформ, а для общества, для каждого гражданина.

Вторым пунктом, очень показательным с точки зрения акцентов, стал тезис Главы государства, что в стремительно меняющихся условиях необходимо устранить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Президент прямо сказал, что «нужно оперативно реагировать на ситуацию, чиновничий формализм здесь уже недопустим».

Третьим важным моментом стал тезис о том, что система не должна замыкаться на Президенте, необходима передача полномочий не только в Парламент и другие центральные органы, но и в регионы. Больше полномочий, инструментов и бюджетов будет предоставляться на местах.

Опыт всего мира показывает, что ни одна власть не может решать проблемы из центра, улавливать все волнующие людей вопросы. А это в основном бытовые вопросы: построить водопровод, проложить в селе дорогу, починить местную школу, привлекать молодых врачей, учителей, создавать рабочие места. И этим должна заниматься местная власть, даже не на областном, а на районом и сельском уровнях.

Между тем разрыв между регионами по объему внутреннего регионального продукта уже достиг 10-кратного значения. Сохраняются различия в уровне обеспеченности социальной инфраструктурой. Например, по чис­ленности врачей разница между развитыми и отстающими регионами составляет более 3 раз, по числу больничных коек – 2 раз. В разрезе регионов показатели охвата детей от 1 до 3 лет детскими садами варьируются от 13,9% в Алматы до 68,0% в Туркестанской области. Например, в городе Жезказгане, которому предстоит стать областным центром, на протяжении 2015–2020 годов отмечалось снижение естественного прироста населения, увеличение показателей миграционной убыли.

Четвертое – это дальнейшая модернизация выборной системы. Как показывает мировая практика, тандем пропорциональной и мажоритарной системы, применение смешанной модели избирательной системы зачастую оправданны и эффективны. Смешанная избирательная система позволяет обеспечивать региональную представленность и продвигать интересы регионов; одновременно развивать партийную систему.

Как показывают результаты социологического опроса, проведенного КИСИ при Президенте РК в феврале 2022 года, только 43,7% граждан страны доверяют политическим партиям. По факту политические партии имеют минимальный кредит доверия граждан по сравнению с другими политическими институтами. Но со стороны населения есть запрос на новые политические партии. Почти половина опрошенных – 48,4% – готовы поддержать новую политическую партию, которая сможет предложить альтернативы политического и экономического развития страны.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021