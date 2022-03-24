Президент четко выделил необходимость и своевременность политических реформ, без их проведения невозможно ни эффективное экономическое развитие, ни построение гражданского общест­ва, ни в конечном итоге сохранение нашего суверенитета и независимос­ти. Это тот фундамент, на котором зиж­дется успех всех развитых стран мира: инклюзивная политика как предтеча инклюзивной экономики и общества.

В этом смысле Послание Президента РК народу Казахстана стало точкой отсчета Нового Казахстана, поскольку охват новых инициатив и реформ Президента оказывает прямое влияние не только на органы власти, но и на каждого казахстанца в отдельности. Реформы не для реформ, а для общества, для каждого гражданина.

Вторым пунктом, очень показательным с точки зрения акцентов, стал тезис Главы государства, что в стремительно меняющихся условиях необходимо устранить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Президент прямо сказал, что «нужно оперативно реагировать на ситуацию, чиновничий формализм здесь уже недопустим».

Третьим важным моментом стал тезис о том, что система не должна замыкаться на Президенте, необходима передача полномочий не только в Парламент и другие центральные органы, но и в регионы. Больше полномочий, инструментов и бюджетов будет предоставляться на местах.

Опыт всего мира показывает, что ни одна власть не может решать проблемы из центра, улавливать все волнующие людей вопросы. А это в основном бытовые вопросы: построить водопровод, проложить в селе дорогу, починить местную школу, привлекать молодых врачей, учителей, создавать рабочие места. И этим должна заниматься местная власть, даже не на областном, а на районом и сельском уровнях.

Между тем разрыв между регионами по объему внутреннего регионального продукта уже достиг 10-кратного значения. Сохраняются различия в уровне обеспеченности социальной инфраструктурой. Например, по чис­ленности врачей разница между развитыми и отстающими регионами составляет более 3 раз, по числу больничных коек – 2 раз. В разрезе регионов показатели охвата детей от 1 до 3 лет детскими садами варьируются от 13,9% в Алматы до 68,0% в Туркестанской области. Например, в городе Жезказгане, которому предстоит стать областным центром, на протяжении 2015–2020 годов отмечалось снижение естественного прироста населения, увеличение показателей миграционной убыли.

Четвертое – это дальнейшая модернизация выборной системы. Как показывает мировая практика, тандем пропорциональной и мажоритарной системы, применение смешанной модели избирательной системы зачастую оправданны и эффективны. Смешанная избирательная система позволяет обеспечивать региональную представленность и продвигать интересы регионов; одновременно развивать партийную систему.

Как показывают результаты социологического опроса, проведенного КИСИ при Президенте РК в феврале 2022 года, только 43,7% граждан страны доверяют политическим партиям. По факту политические партии имеют минимальный кредит доверия граждан по сравнению с другими политическими институтами. Но со стороны населения есть запрос на новые политические партии. Почти половина опрошенных – 48,4% – готовы поддержать новую политическую партию, которая сможет предложить альтернативы политического и экономического развития страны.