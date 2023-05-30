Точность во всем Свежий выпуск 30 мая 2023 г. 3:30 1 Флора Левина, Семей В городе появился памятник казахстанской метрологии. И это не случайно, ведь именно здесь ровно сто лет назад открылось первое на территории страны учреждение, в задачи которого входило определение пригодности приборов к применению, – Семипалатинское отделение Омской поверочной палаты. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Айдын Каримов, генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов, а также ученые, представители государственных организаций и специалисты в области метрологии. Как отметил Габит Мухамбетов, в рамках празднования юбилейной даты запланировано множество мероприятий, и начинаются они в Семее с открытия памятника. Концепция памятника была предложена Казахстанским институтом стандартизации и метрологии, воплотил идею в жизнь член Союза художников Казахстана Болат Мухамедиев. В основу памятника легли гири как символ измерения массы, шар – символ времени и пространства, а также ленты вокруг шара – символы длины. #казахстан #Семей #РК #празднование #памятник метрологии #метрология