Точность во всем

И это не случайно, ведь именно здесь ровно сто лет назад открылось первое на территории страны учреж­дение, в задачи которого входило определение пригодности приборов к применению, – Семипалатинское отделение Омской поверочной палаты.

В торжественном мероприя­тии приняли участие первый заместитель акима области Айдын Каримов, генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов, а также ученые, представители государственных организаций и специалисты в области метрологии.

Как отметил Габит Мухамбетов, в рамках празднования юбилейной даты запланировано множество мероприятий, и начинаются они в Семее с открытия памятника.

Концепция памятника была предложена Казахстанским институтом стандартизации и метрологии, воплотил идею в жизнь член Союза художников Казахстана Болат Мухамедиев.

В основу памятника легли гири как символ измерения массы, шар – символ времени и пространства, а также ленты вокруг шара – символы длины.