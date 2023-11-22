Токаев дал ряд поручений главе МВД

Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как доложил Ержан Саденов, в стране сохраняется динамика снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж – на 28%, разбоев – на 32%. Снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию «нулевой терпимости» к правонарушениям, реализации «неотвратимости наказания» за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.

На сегодня выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа «Закон и Порядок».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.