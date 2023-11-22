Токаев дал ряд поручений главе МВД

Президент
87
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова. Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как доложил Ержан Саденов, в стране сохраняется динамика снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж – на 28%, разбоев – на 32%. Снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию «нулевой терпимости» к правонарушениям, реализации «неотвратимости наказания» за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.

На сегодня выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.  

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа «Закон и Порядок».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

 

#Токаев #МВД #поручение #Саденов

Популярное

Все
"Отбасы банк" преобразуют в национальный институт – что изменится
Спасибо, ребята, за игру!
Под угрозой древние письмена
Братская история
Сто лет пути
Не надо нервничать
Всем будет жарко!
От одиночества – к деменции
И чьи это проблемы?
Путают с личным хозяйством
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща
Баланс инвестиций
Исполнение предвыборной программы президента РК: инвестиции и экономика
Нападения на журналистов: оглашен приговор организатору и исполнителям
В сельской школе юбилей
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Защита от неправды
Новые находки
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
Даулет Турлыханов – герой своего времени
«Человеческое лицо» в реформе школы
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Токаев принял государственного министра Великобритании
Токаев примет участие в сессии СКБ ОДКБ и саммите СПЕКА
Токаев поставил перед главой МСХ задачи по выведению отрасл…
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]