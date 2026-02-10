Такое поручение было дано на расширенном заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Послании Президентом ставилась задача полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон. В Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития. В РК же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%.

По словам Президента, текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала. Специальные экономические зоны должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием.

Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств.