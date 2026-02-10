Токаев дал три месяца на разработку нового плана по развитию СЭЗ

Президент,Экономика
285
Айман Аманжолова
корреспондент

Такое поручение было дано на расширенном заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В Послании Президентом ставилась задача полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон. В Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития. В РК же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%.

По словам Президента, текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала. Специальные экономические зоны должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием.

Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств.

«Считаю, что без перестройки модели развития СЭЗ такие огромные финансовые вливания не решат накопившиеся системные вопросы. При желании достичь определенного результата можно даже с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход демонстрировал бывший аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Хороший опыт также имеется в Астане. Поручаю Правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон», - заключил Президент.

#Токаев #Правительство #СЭЗ

