Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев и Эрдоган договорились вывести взаимоотношения Казахстана и Турции на новый уровень

В резиденции Президента Турции состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членом официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием. Президент Казахстана подчеркнул, что ощущает себя на братской турецкой земле как на родине, а Турцию у нас воспринимают как второй дом.

"Сегодня Турция достигла значительных успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии. Благодаря своей активности и решительности в решении вопросов регионального и глобального значения Турция заняла достойное место на мировой арене. В этой связи желаю Вам, уважаемый г-н Эрдоган, благополучия и успехов в реализации планов по строительству сильной Турции. Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства. Вашу искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: "Дружба превыше богатства, но нет богатства, которое было бы превыше дружбы", – сказал Глава государства.

Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между нашими странами, Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день Турция стала одним из ведущих торговых партнеров нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на динамичном развитии отношений между Казахстаном и Турцией, основанных на непоколебимой дружбе, братстве и стратегическом сотрудничестве.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов. За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как "зеленая" экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях. Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия. Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих соглашений на один млрд долларов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Турецкий лидер заявил о готовности вывести отношения между двумя странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.

"Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан – две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турецкий народ придает большое значение миру и стабильности в Казахстане. Ваши энтузиазм и решительность в деле строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым Ваши масштабным реформам в стране", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе. Также речь шла об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Наряду с этим внимание было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.

По мнению глав двух государств, итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

По итогам переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

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