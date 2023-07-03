Токаев и глава UMC обсудили проблемы казахстанской системы здравоохранения

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления корпоративного фонда "University Medical Center" Юрия Пя, доложившего о результатах деятельности и дальнейших планах фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Главу государства проинформировали о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.

В ходе встречи также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.