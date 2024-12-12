Токаев и Матвиенко поговорили в Акорде

Президент
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Глава государства провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Совета Федерации является еще одним знаковым событием не только с точки зрения укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.

«Взаимоотношения между нашими государствами развиваются по восходящей линии. Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия», – сказал Токаев.

По его словам, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

В свою очередь Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации. Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.

«Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

В ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

 

#переговоры #Токаев #Матвиенко

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