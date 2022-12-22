Токаев и Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов

В Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае. В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Фото пресс-службы президента РК

В Ташкенте Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главам государств была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном.

В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.