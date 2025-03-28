Токаев и Мирзиёев проведут неформальную встречу в Алматы
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Президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту
29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.