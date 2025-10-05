Токаев и Рахмон рассмотрели график предстоящих контактов

Президент
0

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы президенты отметили поступательное развитие казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит личный вклад президента Таджикистана в укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами.

Собеседники также рассмотрели график предстоящих контактов.

#Касым-Жомарт Токаев #Таджикистан #Эмомали Рахмон

