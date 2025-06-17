Об этом стало известно из выступления президента Казахстана на втором саммите «Центральная Азия — Китай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании «сообщества единой судьбы сопредельных стран», отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что эти принципы нашли отражение в «Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», который будет подписан по итогам саммита.

Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия.

Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.

Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем Президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.